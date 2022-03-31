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Грузия: разговоры о референдуме в Южной Осетии неприемлемы

Виктория Шанина
Сегодня в 12:49

Грузия не приемлет разговоры о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Давида Залкалиани.

«Конечно же, разговоры о проведении какого‑либо референдума [в Южной Осетии] являются неприемлемыми в тех условиях, когда территория Грузии оккупирована. У этой оккупации есть не только политическая, но и правовая оценка», — сказал Залкалиани.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов анонсировал референдум о вхождении частично признанного государства в состав России. Его пресс-секретарь заявил, что это произойдет после президентских выборов, намеченных на 10 апреля.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что референдум может пройти в мае–июне.

Позже Бибилов заявил, что после вхождения в состав России Южная Осетия намерена инициировать процедуру объединения с республикой Северная Осетия.

После войны 2008 года между Россией и Грузией независимость Южной Осетии признали лишь пять государств — членов ООН. Кроме РФ это Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия. Остальные страны, входящие в ООН, считают Южную Осетию частью Грузии.

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