Агрегатор такси «Ситимобил» прекратит работу с 15 апреля. До этого приложение сервиса будут работать в штатном режиме, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

До 15 апреля в приложении «Ситимобил», как и раньше, можно заказать такси, доставку, арендовать электросамокат.

«Ситимобил» был основан в 2007 году. В 2019-м стал частью совместного предприятия VK и «Сбера». К 2022 году сервис начал работать в 70 городах России. По данным компании, она занимает второе место по количеству онлайн-заказов в Москве и большинстве городов присутствия.

11 марта стало известно, что акционеры компании приняли решение о прекращении ее деятельности. Источники The Bell говорили, что закрытие сервиса не связано с российской «военной операцией» на Украине, этот вопрос обсуждался с VK еще до 24 февраля.