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Путин подписал указ о весеннем призыве. В армию отправятся 134 500 человек

Семён Гудошников
Сегодня в 11:53

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Призыв будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля и затронет 134 500 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Документ также поручает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

В прошлом году весной в Вооруженные силы были призваны 134 650 человек. Тогда срочникам впервые запретили брать с собой на службу смартфоны, в часть можно приносить только кнопочный телефон.

22 февраля Госдума приняла во втором чтении законопроект о необходимости являться в военкомат без повестки. Третье чтение документа отложили на апрель, поэтому весеннего призыва предлагаемые требования не коснутся. В военкомат призывник обязан приходить, как и раньше, лишь после личного получения повестки.

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