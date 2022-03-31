За последние сутки в России выявили 19 277 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 868 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 1130. За ней следуют Петербург, Свердловская, Ростовская и Нижегородская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 842 925. За сутки умерли 345 человек, за все время — 368 722. Выздоровели 50 496 пациентов, за весь период — 16 838 787. Число госпитализаций за сутки составило 3855.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 487,1 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,7 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (29,9 млн), Франция (25,4 млн), Великобритания (21 млн) и Германия (20,9 млн).