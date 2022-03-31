Власти Крыма собираются национализировать квартиру Зеленского на полуострове

Власти Крыма намереваются национализировать квартиру президента Украины Владимира Зеленского. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правительстве региона.

Апартаменты в поселке Ливадия под Ялтой включат в список национализации имущества украинских олигархов и политиков, поддерживающих действия Киева. Документ с именами подготовят уже на этой неделе по инициативе главы региона Сергея Аксенова, затем он отправится на рассмотрение в местный парламент.