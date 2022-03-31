ЮНИСЕФ: Украину покинули более 2 млн детей с начала военной операции

С 24 февраля территорию Украины вынуждены были покинуть около 2 млн детей. Об этом сообщило CNN со ссылкой на данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

По информации организации, свыше 1,1 млн детей прибыли в Польшу. Остальные беженцы разместились в Румынии, Молдавии, Венгрии, Словакии и Чехии. Кроме того, внутри Украины были перемещены еще более 2,5 млн детей.

ЮНИСЕФ считает, что детям, уехавшим из‑за военных действий, может грозить опасность эксплуатации и торговли. Фонд расширяет список мест, где беженцы могут безопасно укрыться, для снижения этих рисков.

В организации утверждают, что за время военной «спецоперации» России на территории Украины погибли свыше 100 несовершеннолетних. Более 130 детей получили ранения.

Всего на Украине, по последним данным ООН, официально подтверждена смерть 1189 мирных жителей. Ранен еще по меньшей мере 1901 человек из числа гражданского населения.