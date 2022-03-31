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В Азербайджане завели уголовное дело на российского депутата Михаила Делягина

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:49

В Азербайджане возбудили уголовное дело в отношении депутата Госдумы РФ Михаила Делягина. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Причиной расследования стали заявления Делягина о необходимости уничтожить нефтяную инфраструктуру страны в эфире телеканала «Россия 1». В Генпрокуратуре такую позицию назвали «противоречащей принципам взаимодействия двух государств».

Слова Делягина охарактеризовали как «провокационные» и открыто призывающие «к ведению агрессивной войны против Азербайджанской Республики». Правоохранительные органы Азербайджана усматривают в деяниях депутата признаки четырех уголовных статей.

Его обвиняют в открытых призывах должностным через СМИ к ведению агрессивной войны, угрозе терроризма с использованием оружия, разжигании национальной ненависти путем угрозы применения силы с использованием служебного положения.

Генпрокуратура отметила, что Делягина объявили в международный розыск по линии Интерпола. «В компетентные органы ряда государств-партнеров были направлены запросы для обеспечения немежденного задержания обвиняемого <…> и его экстрадиции», — добавили в ведомстве.

Делягин заявил, что не призывал «ни к каким бомбардировкам Азербайджана, ни обычным, ни тем более ядерным». Он обвинил журналистов в искажении его слов, а также предположил, что в Генпрокуратуре Азербайджана «не осталось людей, способных понимать русский язык или пользоваться услугами переводчика».

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