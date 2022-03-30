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Facebook* оплачивала кампанию по дискредитации TikTok в США

Юлия Онодэра
Вчера в 23:46

Американская компания Meta**, владующая социальными сетями Facebook* и Instagram* (признаны в России экстремистскими организациями), оплачивала кампанию по дискредитации видеоплатформы TikTok в США. Об этом cообщил The Washington Post.

Meta** платила одной из крупнейших в стране консалтинговых фирм Targeted Victory, чтобы та настроила общественность против конкурирующего сервиса. Договор предполагал публикацию статей и писем в региональных СМИ, рассказывающих якобы о тенденциях в TikTok.

С помощью этих материалов Meta** надеялась привлечь местных журналистов и политиков к борьбе против TikTok, утверждает издание. По мнению авторов статьи, Facebook* начала компанию против конкурента, пытаясь вернуть на свою платформу молодую аудиторию.

Благодаря усилиям Targeted Victory в США стало укрепляться мнение о TikTok как опасности для американских детей и общества. Авторы компании представляли приложение опасным, поскольку оно принадлежит китайской компании ByteDance и получает персональные данные подростков.

При этом компания распространяла и сообщения о Facebook* c позитивным контекстом, в частности, о поддержке соцсетью предприятий, которыми владели темнокожие. Эти действия должны были отвлечь общественность от проблем компаний Марка Цукерберга.

*Facebook и Instagram запрещены на территории Российской Федерации.

**Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

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