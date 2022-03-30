В России хватит запаса сахара до нового урожая

В России хватит запасов сахара до нового урожая сахарной свеклы, то есть до сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.

В настоящее время в России хранится около 2 млн тонн сахара.

«Мы производим около 6 млн тонн сахара, потребляем около 5,8 млн тонн в год. За первые две недели марта мы столкнулись с чудовищным и таким ажиотажным спросом этот продукт. Почему так произошло? Ну, наверное, люди, действительно, решили закупить сахар впрок, на случай, если его не будет», — рассказала Абрамченко.

Кроме того, она объяснила рост цен на сахар. По ее словам, он связан с ростом издержек и с тем, что сахар является биржевым товаром. «Растут издержки у заводов-производителей. Логистические затраты растут. Растут затраты на упаковку, а по некоторым видам упаковки затраты выросли в два-три раза», — сказала Абрамченко.

Ранее Федеральная антимонопольная служба завела дело против крупнейшего производителя сахара «Продимекс». Как отмечается в публикации ФАС, служба подозревает производителя «в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей», которая привела к повышению цен на сахар.