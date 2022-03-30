ЦБ рекомендует банкам снизить разницу покупки/продажи валют до 10 рублей. Сейчас она достигает 25

Центробанк рекомендует российским кредитным организациям снизить разницу между курсом продажи и покупки валют до 10 рублей. Об этом говорится в телеграм-канале регулятора.

По мнению ЦБ, в конце февраля — начале марта банки расширяли спреды по операциям с долларами и евро по двум причинам: ажиотажный спрос на валюту со стороны юрлиц и граждан, а также необходимость финансовой устойчивости.

В результате разница покупки/продажи достигла 20–25 рублей от биржевого курса. Банк Росси считает, что сейчас ситуация на валютном рынке постепенно нормализуется. Регулятор также отмечает, что для импортеров установлены особые условия со спредом не более 2 рублей от биржевого курса.

В марте Центробанк установил временные ограничения на снятие валюты со счетов. До 9 сентября в одном банке снять с вклада можно будет только сумму до 10 тыс. долларов, а все свыше этого — в рублях. Вклад в другой валюте можно будет снять лишь в долларах, конвертация будет происходит по рыночному курсу в день выдачи.