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Долги россиян по ипотеке превысили 12 трлн рублей

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:35

К концу февраля задолженность россиян по ипотеке достигла 12,162 трлн рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Центробанка.

За месяц долги по ипотеке выросли на 2,3%, а по сравнению с показателями прошлого года увеличились на 27,5%. При этом средний размер ипотеки впервые превысил 3,5 млн рублей.

В феврале россияне оформили 135,7 тыс. новых ипотечных кредитов — это больше январских показателей на 42,8% и на 6,4% меньше, чем в феврале прошлого года. Общий объем выдач ипотеки составил 476,9 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Сбербанк аннулирует заявки на ипотеку клиентам, которые получили одобрение на займ до 1 марта, но не успели выйти на сделку до 31 марта. Им придется снова подавать заявление на одобрение кредита.

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