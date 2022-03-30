В Италии мужчина без обуви угнал пассажирский самолет

В Италии неизвестный мужчина угнал пассажирский самолет и направился на нем в сторону Франции. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

На перехват самолета был отправлен французский истребитель Mirage 2000. Летчики вынудили угнанное воздушное судно сесть на аэродроме Экс-ле-Миль. Угонщик был задержан полицией.

Им оказался 33-летний уроженец Словакии. При себе у мужчины не было документов. Кроме того, он находился на борту самолета без обуви, в одних носках. Мотивы угона пока неизвестны.

Europe 1 отмечает, что угнанный самолет пролетел над несколькими секретными военными объектами, полеты над которыми запрещены. В их числе были военно-морская база Тулон, порт приписки атомных подводных лодок и аэропорт.

По сообщениям СМИ, у преступника не было ни плана полета, ни радиосвязи. Он летел в сторону Франции на малой высоте. При задержании мужчина передал полицейским письмо на английском языке. Его содержание пока не разглашается.