Правительство выделит миллиард рублей на поддержку деятелей культуры, оказавшихся под санкциями

Президентский фонд культурных инициатив выделит миллиард рублей на поддержку деятелей культуры, которые оказались под санкциями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

По его словам, эти средства могут и должны пойти на поддержку коллективов и деятелей культуры, а также на поддержку культурных проектов, связанных с российской культурной идентичностью и традиционными духовно-нравственными ценностями.

Кириенко заявил, что деятели культуры стали объектами давления со стороны других стран «за свой патриотизм и преданность стране». Он отметил, что заявки на распределение миллиарда рублей будут рассмотрены уже в апреле–мае.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции. Они затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний.