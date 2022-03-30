Rutube проведет редизайн платформы

С 2 апреля Rutube начнет полностью обновлять инфраструктуру платформы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора холдинга «Газпром-медиа» Александра Моисеева.

«Там будет полный редизайн, и связан он у нас тем, что roadmap (дорожная карта продукта. — Прим. ред.) был написан еще в декабре, и он сейчас будет постепенно выкатываться по функционалу», — заявил он.

Моисеев пояснил, что вся инфраструктура платформы будет переделана с нуля. Кроме того, изменится поисковик.

Заместителя гендиректор «Газпром-медиа» отметил, что после обновления блогерам станет проще работать с сервисом. «С 2 апреля постепенно начинаем выкатывать и выдавать пользователям весь тот функционал, который делает его тем самым социальным лифтом», — заключил Моисеев.

Ранее Rutube запустил программу поддержки блогеров, которые теперь получают 100% доходов от просмотров рекламы в первые 40 дней после регистрации.