Больше половины компаний малого и среднего бизнеса в России сократили расходы на сотрудников

68% компаний малого и среднего бизнеса в России сократили траты на своих сотрудников. Второй по популярности мерой стало сокращение штата, поделился РБК результатами опроса предпринимателей Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

К увольнению сотрудников прибегли 27% респондентов. Еще 26% отменили системы мотивации (это премии, бонусы, соцпакеты), 25% — снизили зарплаты.

22% опрошенных перевели работников на удаленку (эта мера популярна у работодателей в Москве — 40% оттуда поступили так), чтобы сэкономить на аренде офиса и оплате коммунальных платежей. 16% компаний отправили сотрудников в отпуск за свой счет и 12% перевели их на другие должности с изменением уровня зарплаты и обязанностей.

Исследователи отметили, что треть компаний не изменяли свои расходы на персонал для сокращения издержек.

По данным SuperJob, за последний месяц резко сократилось число вакансий по НКО, науке и образованию, ИТ и телекоммуникациям. Спрос на работников в сфере добычи сырья и сельском хозяйстве, наоборот, вырос. Центр стратегических разработок прогнозирует сокращение рабочих мест до конца года на 2 млн и рост безработицы с 4,4 до 7,1–7,8%. Особенно заметно это будет для тех, кто работает в сферах, более зависимых от импортозамещения и рынков сбыта.