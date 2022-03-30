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«Тинькофф» списал с клиентов миллионы рублей из‑за «неосновательного обогащения» на обмене валют

Семён Гудошников
Сегодня в 14:20

Клиенты «Тинькофф Банка», которые в конце февраля обменивали рубли на доллары через промежуточную конвертацию в британский фунт, столкнулись со списаниями. В результате у некоторых баланс ушел в минус на несколько миллионов рублей. Об этом сообщает Forbes.

У пятерых клиентов, со скриншотами из личных кабинетов которых ознакомилось издание, минус составил от 1 до 29 млн рублей. На погашение задолженности «Тинькофф Банк» дал 25 дней. Представитель кредитной организации сказал, что ситуация затронула несколько десятков трейдеров.

В Forbes отмечают, что списания происходят у клиентов, которые 27 февраля через приложение «Тинькофф банка» обменяли рубли сначала на фунты, а затем их — на доллары. Так можно было приобрести доллары примерно по 88 рублей, тогда как при прямой конвертации курс доллара был на уровне 150 рублей.

В письме, направленном некоторым клиентам, банк утверждает, что они воспользовались «уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют» и «совершали многократные переводы между валютными счетами для личного неправомерного обогащения». По мнению «Тинькофф», такие действия могут считаться дестабилизирующими финансовую систему и курс национальной валюты.

Списания со счетов, согласно скриншотам из банковского приложения, «Тинькофф» проводил в виде «комиссии за операцию». В кредитной организации отметили, что готовы защищать свои интересы в судебном порядке.

По словам одного из клиентов, размер списаний соответствовал прибыли от операций с валютой. При этом у владельцев долларовых счетов списали доллары, другие получили списание с рублевых счетов в пересчете «по самому невыгодному курсу», сказал он.

Узнать, как «Тинькофф» подсчитал размер «неосновательного обогащения», клиенты не могут, поскольку приложение банка не дает им заказать выписку со счетов, отмечает Forbes.

Юристы, опрошенные изданием, считают, что клиенты банка могут успешно обосновать свою позицию в судебном порядке. Они отмечают, что ущерб «Тинькофф» нанесен исключительно по вине самого банка и наличия внутреннего сбоя программного обеспечения.

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