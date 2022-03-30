В России выявили 20 145 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 20 145 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 485 заражений больше, чем вчера.
Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 1165. За ней следуют Петербург, Ростовская, Свердловская и Нижегородская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 823 648. За сутки умерли 352 человека, за все время — 368 377. Выздоровели 51 085 пациентов, за весь период — 16 788 291. Число госпитализаций за сутки составило 4299.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 485,7 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,6 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (29,8 млн), Франция (25,2 млн), Великобритания (21 млн) и Германия (20,7 млн).