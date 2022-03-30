перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Авиакомпания Cathay Pacific запланировала самый длинный коммерческий рейс — в обход России 12:48
В России выявили 20 145 новых случаев COVID-19 12:34
Верховный суд отказался пересматривать срок Навального по делу «Ив Роше» 12:26
Правительство разрешило операторам связи не хранить трафик телеканалов и стримингов 11:57
Сергій Ткаченко/Flickr
Володин предложил экспортировать зерно, нефть и уголь за рубли 11:45
Путин исключил из научного совета при Совбезе четверых экспертов 10:57
Польша хочет отказаться от российского угля уже в апреле или мае 10:54
Пользователи «Яндекс.Еды» подали в суд на сервис из‑за утечки своих данных в сеть 9:55
В Британии прошел концерт в поддержку украинцев. Удалось собрать 16 млн долларов 9:29
Rossiya Airlines/Wikimedia Commons
Авиакомпания «Россия» перевела 125 иностранных самолетов в российский реестр 9:08
Ограничение полетов на юг России вновь продлили – до 7 апреля 8:45
Норвежского террориста Андерса Брейвика перевели в новую тюрьму для смены обстановки 2:36
Алексей Венедиктов не попал в Общественную палату Москвы по списку мэра 1:59
В Свердловской области учительницу уволили из‑за нежелания следить за школьниками в соцсетях 1:01
Apple TV/YouTube
Вышел трейлер триллера «Сияющие девушки». Главную роль в нем сыграла Элизабет Мосс Вчера в 23:44
Софья Эрнст заменит Ренату Литвинову в постановке «Северный ветер» Вчера в 22:50
Русский музей и МАММ вошли в топ-3 самых посещаемых музеев мира Вчера в 22:36
ТАСС: четверо военнослужащих ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области Вчера в 22:26
A.Savin/Wikimedia Commons
ФАС: «О’Keй» и «Ашан» отказались ограничивать наценку на социально значимые товары Вчера в 22:04
Владелец брендов Reserved и Cropp закрыл все свои магазины в России Вчера в 21:49
Отключить рекламу

В России выявили 20 145 новых случаев COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 12:34

За последние сутки в России выявили 20 145 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 485 заражений больше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 1165. За ней следуют Петербург, Ростовская, Свердловская и Нижегородская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 823 648. За сутки умерли 352 человека, за все время — 368 377. Выздоровели 51 085 пациентов, за весь период — 16 788 291. Число госпитализаций за сутки составило 4299.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 485,7 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,6 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (29,8 млн), Франция (25,2 млн), Великобритания (21 млн) и Германия (20,7 млн).

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
классика
НФОР. Дирижер Владимир Спиваков. Василий Ладюк
Выдающийся дирижер и руководитель "Виртуозов Москвы"
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
День радио
Самый смешной капустник последних сезонов
премьеры
Один день из смерти Вадика Беляева
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить