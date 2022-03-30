В России выявили 20 145 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 20 145 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 485 заражений больше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 1165. За ней следуют Петербург, Ростовская, Свердловская и Нижегородская области.