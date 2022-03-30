Верховный суд отказался пересматривать срок Навального по делу «Ив Роше»

Верховный суд России отказал в рассмотрении кассационной жалобы Алексея Навального на решение о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявления суда.

Такое же решение суд принял по жалобе на решение о помещении оппозиционера в СИЗО после его возвращения из Германии в январе 2021 года.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство ссылалось на многочисленные случаи его неявки на регистрацию, в том числе в период, когда он находился на лечении в Берлине.

20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года шесть месяцев и две недели, срок его заключения по делу должен закончиться в конце июля — начале августа 2023 года.

Оппозиционера отправили в исправительную колонию № 2 в городе Покрове. Там состоялся судебный процесс над Навальным. 22 марта его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 1,2 млн рублей.

Алексея Навального судили по четырем эпизодам мошенничества (статья 159 УК) со средствами, собранными Фондом борьбы с коррупцией*. Следствие считает, что оппозиционер похитил и потратил на личные нужды более 350 млн рублей. Кроме того, политика признали виновным в двух эпизодах неуважения к суду в ходе процесса по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.

*ФБК признан в России экстремистской организацией, его деятельность запрещена.