Путин исключил из научного совета при Совбезе четверых экспертов

Владимир Путин подписал указ, по которому из научного совета при Совбезе исключаются четверо экспертов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Из научного совета исключили Алексея Громыко, Александра Никитина, Александра Панова и Сергея Рогова. О том, почему президент России принял такое решение, в указе не говорится.

В аппарате Совбеза объяснили «Коммерсанту», что речь идет об «обновлении» структуры и ротации, которая в последний раз проходила в мае 2021 года.

Однако издание обратило внимание, что все четверо экспертов вместе с американскими и европейскими коллегами подписались под письмом с призывом к деэскалации на Украине. Оно опубликовано на сайте Института Европы РАН и Института США и Канады РАН, в которых работали трое исключенных.