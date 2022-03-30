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В Британии прошел концерт в поддержку украинцев. Удалось собрать 16 млн долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 9:29

В Великобритании прошел концерт с участием известных по всему миру артистов. Его главной целью был сбор средств в поддержку украинцев, которые пострадали или были вынуждены покинуть страну после начала «военной спецоперации», пишет Би-би-си.

На концерте выступили такие поп-звезды Эд Ширан, Камила Кабелло, Нил Роджерс. Также участие в шоу в Бирмингеме приняли группа Snow Patrol, Бекки Хилл, Грегори Портер, Палома Фейт, Том Оделл, The Manic Street Preachers и другие.

Кроме этого, на концерте выступила украинская певица Джамала с песней «1944». С этой композицией артистка представляла Украину на «Евровидении» в 2016 году.

Средства собирала благотворительная организация Disasters Emergency Committee. В общей сложности удалось получить около 16 млн долларов (примерно 1,4 млрд рублей по нынешнему курсу).

«Сегодня вечером мы все молимся за мир и безопасность людей на Украине. Большое спасибо, ребята, за участие в этом суперважном сборе средств», — заявила Камила Кабелло, обращаясь к 8-тысячной аудитории и онлайн-зрителям шоу.

Эд Тиран также поблагодарил тех, кто присоединился к мероприятию. Он отметил, что для него было честью стоять на этой сцене.

Здесь можно посмотреть их совместное выступление:

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