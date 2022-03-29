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Вышел трейлер триллера «Сияющие девушки». Главную роль в нем сыграла Элизабет Мосс

Юлия Онодэра
Вчера в 23:44

В сети появился трейлер сериала «Сияющие девушки», поставленного по одноименному роману Лорен Бьюкес. Главную роль в нем исполнила звезда «Рассказа служанки» Элизабет Мосс.

Сериал выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+ 29 апреля. Он расскажет историю перспективного репортера Кирби Мазрачи, пережившей жестокое нападение. Героиня пускается по следам преступника, попутно борясь с призраками страшного прошлого.

Кирби, которая чудом избежала смерти много лет назад, становится единственным человеком, который может остановить маньяка. Она объединяется с журналистом Дэном Веласкесом и пытается понять, что связывает ее с убийцей и его жертвами.

Веласкеса в сериале сыграл Вагнер Моура. Помимо него, в шоу также приняли участие Филиппа Су, Эми Бреннеман и Джейми Белл. Мосс выступает не только исполнительницей главной роли, но и исполнительным продюсером.

Помимо Мосс, шоу продюсируют Бьюкес, шоураннер Силка Луиза, Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Дэвиссон, Майкл Хэмптоном, Линдси МакМанус, Алан Пейдж Арриага, Мишель МакЛарен, Ребекка Хоббс и Дайна Рид.

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