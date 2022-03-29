ФАС: «О’Keй» и «Ашан» отказались ограничивать наценку на социально значимые товары

Торговые сети «О’Keй» и Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак») сообщили ФАС, что не будут ограничивать наценки на ряд социально значимых продуктов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Ритейлеры объяснили решение тем, что хотят расширить предложение потребительских товаров и устранить локальные дефициты. В ФАС отметили, что служба продолжит анализировать ценообразование на признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В начале марта Х5 Group, Auchan Retail, «Тандер» («Магнит») и «О’Кей» объявили о добровольном ограничении наценки в 5% на социально значимые товары. Речь шла о хлебе, молочных продуктах, сахаре и овощах из так называемого борщевого набора. «Вкусвилл», «Магнолия» и «Азбука вкуса» ограничили наценки в Москве.