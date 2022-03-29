Владелец брендов Reserved и Cropp закрыл все свои магазины в России

Польский холдинг LPP, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрыл все свои магазины в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Компания завершила операционные мероприятия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня закрыла последний из них», — сообщили в LPP.

Ранее группа компаний полностью остановила доставку продукции своих марок в Россию, прекратила онлайн-продажи и остановила инвестиции в развитие на территории страны.

В 2020/2021 финансовом году (с 1 февраля 2020-го по 31 января 2021-го) выручка LPP составила 7,8 млрд злотых (порядка 154,1 млрд рублей на дату публикации отчета). Тогда компания была намерена расширить площадь складов в России, обслуживающих онлайн-продажи.

LPP не уточняет, какая доля выручки приходилась на российский рынок и сколько на нем работало магазинов под принадлежащими холдингу брендами.