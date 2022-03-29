Организаторам поддельных свиданий, вымогавшим деньги у ЛГБТ-людей, дали условные сроки

Кировский районный суд Петербурга приговорил Игоря Лудина и Руслана Баранова к условным срокам в 2 года и 2 месяца за организацию поддельных свиданий и вымогательство. Об этом пишет «Бумага» со ссылкой на ЛГТБТ-инициативную группу «Выход».

Фигурантов признали виновными по статье о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору (максимальное наказание — семь лет тюрьмы). Им также нужно будет выплатить штраф в 204 тыс. рублей. Потерпевшего (он пожелал сохранить анонимность) на процессе представляла адвокат «Выхода» Ксения Михайлова.

По данным инициативной группы, в 2019 году пострадавший познакомился с молодым человеком в приложении для гей-знакомств Hornet. Вскоре они встретились в съемной квартире, где вступили в интимную связь. В этот момент в помещение зашли Лудин и Баранов, которые представились полицейскими. Они заявили, что свидание было записано на камеру, а парню, с которым познакомился пострадавший, якобы нет 15 лет.

Угрожая уголовной ответственностью по делу о педофилии и передачей видео в СМИ, они потребовали у мужчины 200 тыс. рублей. Поскольку у него не было такой суммы, Лудин и Баранов вынудили его отдать айфон.

В июне 2020 года Лудина уже приговаривали к условному сроку за аналогичные преступления. Его сообщниками тогда проходили Сергей Есин и Илгар Джаниев. По версии суда, на сайтах с потерпевшими знакомился некий К. (не подлежащий уголовной ответственности в связи с его невменяемостью) и представлялся лицом, не достигшим 16-летнего возраста. В объединенной пресс-службе судов Петербурга отмечали, что сообщники совершили пять подобных преступлений. Также ообщалось, что фигуранты вдохновились проектом праворадикального экстремистского общественного движения «Реструкт».