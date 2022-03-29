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Die Welt: Ritter Sport продолжит вести бизнес в России

Денис Ламехов
Сегодня в 21:08

Немецкий производитель шоколада Ritter Sport продолжит вести бизнес в России, пишет германская газета Die Welt со ссылкой на заявление представителя компании.

Несмотря на «военную операцию» на территории Украины, производитель продолжит поставлять товары в РФ. Решение, согласно заявлению представителя Ritter Sport, было достигнуто с трудом.

Прекращение поставок привело бы к резкому сокращению производства «и, следовательно, также оказало бы серьезное влияние на компанию как на независимое семейное предприятие среднего размера», сообщил представитель компании. Он отметил, что в результате разрыва цепочки поставок пострадали бы фермеры, выращивающие какао-бобы.

Согласно приведенным данным, Ritter Sport занимает около 7% рынка шоколада в России. РФ приносит производителю порядка 10% всех продаж. В начале марта компания приняла решение не продолжать инвестировать в российский рынок и прекратить на нем рекламную деятельность.

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