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Прогресс на переговорах в Стамбуле, отсрочка от армии в IT-сфере и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:47

Россия сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях. Украина подтвердила свое стремление к внеблоковому статусу. Собрали главные заявления двух делегаций после переговоров в Стамбуле.

Правительство России утвердило правила предоставления отсрочки от службы в армии для IT-специалистов. Ее смогут получить молодые люди до 27 лет при наличии высшего образования и опыта работы в IT-компаниях не менее одного года, но предусмотрен и вариант для тех, у кого еще нет годичного стажа.

Минтранс разработал новый законопроект о такси. В нем агрегаторов обязуют предоставлять ФСБ «автоматизированный удаленный доступ» ко всем данным заказов, включая информацию о водителях и их местоположении.

Роскомнадзор повторно пригрозил «Википедии» блокировкой из‑за статьи о «спецоперации». На удаление «недостоверной информации» дали сутки.

Кроме того, РКН заблокировал сайт создателя «Масяни» Олега Куваева. 22 марта вышел эпизод мультсериала, посвященный «военной операции» России на территории Украины.

«Мужское государство»* добавили в официальный перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ранее Минюст уже сообщал, что внес группировку в список экстремистских организаций.

ФАС завела дело против крупнейшего производителя сахара «Продимекс». Служба подозревает производителя «в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей», которая привела к повышению цен на сахар.

Decathlon заявил о приостановке деятельности в России, OBI опровергла заявление об открытии российских магазинов, а Johnson & Johnson приостановит поставки средств личной гигиены в РФ.

В Польше впервые будут судить активистку за нарушение закона о запрете абортов. Юстине Выджинской грозит до трех лет тюрьмы за то, что она передала таблетки для прерывания беременности другой женщине.

Для возвращения коллекции братьев Морозовых, включающей полотна Гогена и Пикассо, из парижского фонда Louis Vuitton в Россию построили дорожную карту. «Ни одна из сторон не нарушила своих обязательств», — сообщила глава российского Минкульта Ольга Любимова.

Авиньонский театральный фестиваль откроется новым спектаклем Кирилла Серебренникова «Черный монах». А в день закрытия на нем выступит украинская группа Dakh Daughters. По словам организаторов, они посылают этим «четкий знак».

*«Мужское государство» признано в России экстремистской организацией, его деятельность на территории страны запрещена.

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