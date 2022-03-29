ФИФА не стала выносить на повестку вопрос об исключении РФС

Международная федерация футбола (ФИФА) не стала включать в повестку заседания конгресса организации в Катаре вопрос об исключении Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщил в твиттере бразильский журналист Фабио Алейшо.

Алейшо отметил со ссылкой на два своих источника, что ФИФА не будет рассматривать возможность приостановки или исключения РФС. Эте тему даже не будут поднимать на конгрессе, добавил он.

Экс-гендиректор оргкомитета Чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин подтвердил, что в предварительной повестке вопроса о РФС нет. «Но, конечно, как и любой вопрос, он может возникнуть в процессе обсуждения», — добавил Сорокин.

«Не хотелось бы, чтобы так произошло. Не считаем, что мы сделали что‑то такое, из‑за чего можно обсуждать этот вопрос. Мы надеемся и верим в лучшее», — сказал он.

В ФИФА ситуацию пока не прокомментировали. 72-й конгресс организации состоится в Дохе 31 марта. Российскую делегацию на мероприятии будет возглавлять генсекретарь РФС Александр Алаев.