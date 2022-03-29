Под Мариуполем получил ранение корреспондент «Известий» Родион Северьянов

Северьянов получил пулевое ранение в ногу. По информации «Известий», в него попала пуля снайпера. Данные о состоянии журналиста и обстоятельства случившегося уточняются .

Под Мариуполем был ранен корреспондент издания «Известия» Родион Северьянов. Об этом СМИ сообщило в своем телеграм-канале.

В ходе «спецоперации» России на территории Украины Северьянов освещал боевые действия и события в тылу. Изначально он работал в Донбассе, а за день перед ранением рассказывал о ситуации с гуманитарной помощью в Мариуполе.

До работы в «Известиях» Родион Северьянов был корреспондентом петербургского телеканала «78» и мурманского «ТВ-21».