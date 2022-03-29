Выставка с личными вещами Андрея Тарковского откроется в Москве 5 апреля

Государственный литературный музей имени Даля и Государственный центральный музей кино 5 апреля откроют выставку, на которой представят личные вещи режиссера Андрея Тарковского и его семьи. Об этом сообщает ТАСС.

Музеи работали над экспозицией совместно с Российским государственным архивом литературы и искусства, а также с Российской государственной библиотекой. Выставка приурочена к 90-летию со дня рождения режиссера.

В первом зале будут представлены детские фотографии Тарковского, его книги, игрушки, телескоп и личные вещи родителей и бабушки режиссера. Музей также представит аудиоинсталляцию с записями голосов кинорежиссера и его отца, поэта Арсения Тарковского.

Второй зал посвятят творчеству режиссера. В нем будут выставлены плакаты, эскизы костюмов и декораций к фильмам, над которыми работал Тарковский, а также фотографии со съемок.

Согласно данным на сайте Гослитмузея имени Даля, выставка расположится в Доходном доме Любощинских — Вернадских, центральном здании музея. ТАСС сообщает, что она будет открыта до 21 августа 2022 года.