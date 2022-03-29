Авиньонский фестиваль откроется спектаклем Серебренникова. А закроется шоу украинской группы

Авиньонский театральный фестиваль откроется новым спектаклем Кирилла Серебренникова «Черный монах» по повести Антона Чехова. Об этом сообщает AFP.

По словам журналиста Романа Супера, российский режиссер уже находится в Европе и начинает подготовку к репетициям.

Директор фестиваля Оливье Пи отметил, что постановку Серебренникова включили в программу два года назад, задолго до российской «военной операции» на Украине. Он добавил, что без колебаний оставил место в Авиньоне для Серебренникова — «крупного артиста, которого мы давно хотели».

Одним из событий дня закрытия фестиваля станет выступление украинской театрально-музыкальной группы Dakh Daughters. Пи говорит, что этим организаторы мероприятия посылают «четкий знак».

Постановку Кирилла Серебренникова покажут на Авиньонском фестивале уже в четвертый раз. В 2015 году «Гоголь-центр» привез в Авиньон спектакль «Идиоты», в 2016-м — «Мертвые души», в 2019-м — «Outside».