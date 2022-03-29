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Hesburger летом закроет все свои рестораны в России и Беларуси

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:59

Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger летом закроет все свои рестораны в России и Беларуси. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы очень хорошо понимаем, что наш медленный уход с рынков вызвал обсуждения. Мы делаем все, чтобы как можно быстрее закрыть наши рестораны в России», — рассказал исполнительный директор компании Кари Салмела.

По его словам, медленный уход компании с российского рынка вызван учетом интересов местных сотрудников. Всего в России работает 38 ресторанов Hesburger, еще 4 — в Беларуси.

После начала «военной операции» на Украине многие западные компании решили приостановить деятельность в России. Среди них H&M, Zara, Mango, Asos, Nike, IKEA, OBI, Jysk, McDonald’s, Coca-Cola и PepsiCo.

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