Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия высылают российских дипломатов

Нидерланды высылают 17 российских дипломатов. Об этом заявил в твиттере глава МИД страны Вопке Хукстра.

Он назвал высылаемых лиц «разведчиками, прикомандированными к российским представительствам в Нидерландах под дипломатическим прикрытием». Они, по словам Хукстры, представляют угрозу национальной безопасности страны.

Также российских дипломатов высылает Бельгия. Речь о 21 человеке, аккредитованном в посольстве России в Брюсселе и генконсульстве в Антверпене, сообщает RTBF со ссылкой на главу МИД страны Софи Вильмес. Этих лиц также обвинили в шпионаже и угрозе национальной безопасности. Они должны будут покинуть Бельгию в течение 15 дней.

После начала российской «военной операции» на Украине Польша, Эстония, Латвия, Литва и Болгария выслали часть российских дипломатов. США объявили персонами нон грата 12 сотрудников постоянного представительства России при ООН. НАТО вдвое сократил дипмиссию РФ в альянсе из‑за «злонамеренной деятельности».