Doing Great Agency запускает проект Doing Great for Great для любителей музыкальной индустрии

Коммуникационное агентство Doing Great Agency запускает проект о музыкальной индустрии Doing Great for Great. Он объединит в себе нетворкинг-чат, еженедельную рассылку с новостями и инсайтами, консультации с экспертами для артистов, музыкальных менеджеров, промоутеров и журналистов.

Авторы проекта совместно с экспертами будут разбираться в актуальных проблемах индустрии и предлагать новые решения. Так, артисты смогут найти ответы на вопросы о том, какие дистрибьюторы и способы монетизации остались на рынке, стоит ли сейчас отправляться в тур или выпускать песню и в каких социальных сетях набирать аудиторию.

Для участия в нетворкинг-чате нужно подать заявку на сайте проекта. Отдельно можно подписаться на еженедельный дайджест новостей, практических инструкций и инсайтов от экспертов.

7 апреля на площадке пройдет онлайн-дискуссия на тему «Новейшая история музыкальной индустрии». В ней поучаствуют музыкант Андрей Ли (проект «Директор Всего»), редактор раздела «Музыка» в издании «Афиша Daily» Николай Овчинников, сооснователь Doing Great Agency Катя Штарева и другие специалисты индустрии.