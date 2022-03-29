Школьник из Реутова создал проект по обучению ворон сбору и сортировке мусора при помощи нейросетей

На XVIII Балтийском научно-инженерном международном конкурсе в Петербурге победил школьник из Реутова Родион Муцольгов. Он разработал проект по обучению ворон сбору и сортировке мусора при помощи нейросетей, пишет «Интерфакс».

Муцольгов, воспитанник детского технопарка «Изобретариум», представил на конкурсе собственную разработку. Это устройство в виде специализированного контейнера с видеокамерой, которая при помощи нейросети распознает мусор и открывает нужный контейнер, когда птица приносит свою находку.

Жюри присудило школьнику главную премию «Совершенство как надежда» в секции «Биология». Проект по обучению ворон отмечен как молодежным, так и бизнес-жюри конкурса.

Всего в финале научного состязания приняли участие 342 молодых инженера. В отборочных этапах участвовали более 2700 школьников из 74 регионов России и стран СНГ.

Идея использовать ворон для сбора мусора не нова. В 2020 году шведский инженер Ганс Форсберг, занимающийся ИИ и робототехникой, построил дома умную кормушку. С помощью нее он научил уличную ворону обменивать железные крышки от бутылок на еду.

В начале 2022-го в той же Швеции компания Corvid Cleaning решила применить этот метод более массово. Она договорилась с властями города Седертелье о проекте по обучению уличных ворон для сбора мусора. С его помощью местный муниципалитет надеется сократить затраты на уборку окурков по меньшей мере на 75%. Если эксперимент пройдет успешно, птицы начнут убирать улицы и других городов Швеции.