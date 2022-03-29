Американская компания Johnson & Johnson приостановит поставки средств личной гигиены в Россию на фоне «военной операции» на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Johnson & Johnson увеличит гуманитарную помощь Украине с 5 до 10 млн долларов. В начале марта компания приостановила рекламу в России, заморозила регистрацию в клинических испытаниях и любые дополнительные инвестиции на территории страны.

J&J — одна из крупнейших в мире корпораций в сфере здравоохранения. В 2011 году объем продаж ее подразделений составил 93,8 млрд долларов. Компания производит медицинские изделия и оборудование, лекарства и товары для гигиены. В последней категории ей принадлежат бренды O.B., Carefree, Listerine, Johnson’s Baby, Clean & Clear и другие.