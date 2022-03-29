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«Два шага навстречу для деэскалации»: главное из переговоров России и Украины в Стамбуле

Денис Ламехов
Сегодня в 16:07

Россия и Украина завершили очный раунд переговоров в Стамбуле. «Афиша Daily» собрала главное из заявлений российской и украинской делегаций.

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский:

— Россия делает два шага навстречу Украине для деэскалации.

— Мы согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с подписанием договора министрами иностранных дел.

— Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Они включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения и запрет на нахождение на украинской территории иностранных военных баз и войск.

— Россия не против вступления Украины в Евросоюз.

— Предложения Украины по гарантиям безопасности для нее не распространяются на территорию Крыма, Севастополь и «отдельные районы» Донбасса.

Заместитель министра обороны России Александр Фомин:

— «Переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость».

— Минобороны России решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Это нужно, чтобы увеличить взаимное доверие, создать условия для дальнейших переговоров и подписать договор.

Глава украинской делегации, председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия:

— На встрече обсуждалась новая система гарантий безопасности для Украины. Это будет «международный договор, ратифицирующий». Среди гарантов — страны Совбеза ООН, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль. Некоторые из них дали предварительное согласие.

— Вопросы Донбасса и Крыма остаются неурегулированными.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк:

— Украина предложила России на протяжении 15 лет не решать вопрос Крыма вооруженным путем. И проводить в это время переговоры о его статусе. Неприменение военной силы предложено выделить отдельным пунктом.

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