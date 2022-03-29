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«Мужское государство»* добавили в перечень террористов и экстремистов

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:57

Группировку «Мужское государство»* внесли в официальный перечень террористов и экстремистов. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на Росфинмониторинг.

Ранее Минюст уже сообщал, что внес «Мужское государство» в список экстремистских организаций. Она добавлена в него на основании решения Нижегородского областного суда от 18 октября 2021 года.

Тогда же суд постановил заблокировать три телеграм-канала: основной канал создателя движения Владислава Позднякова (на тот момент он уже был заблокирован), канал «Мужского государства», сайд-проект «Бутылка», а также шесть пабликов во «ВКонтакте».

«Афиша Daily» подробно рассказывала об угрозах «Мужского государства» в адрес основателей ресторанных сетей «Тануки», «Ёби-доёби» и производителя напитков «Вятский квас», пригласивших для участия в съемках темнокожих моделей.

* Запрещенная в России террористическая и экстремистская организация.

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