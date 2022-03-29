Perfluence: инстаграм-блогеры в два раза чаще призывали переходить в их «ВКонтакте», чем в Telegram

Из‑за блокировки Facebook* и Instagram* инфлюэнсеры стали массово просить аудиторию подписаться на их аккаунты в других соцсетях. Российская платформа Perfluence проанализировала ссылки в постах блогерах и выяснила, что наиболее популярной площадкой для перехода стала «ВКонтакте» (14,27% ссылок). За ней идут Telegram (7,55%) и «Одноклассники» (1,69%).

Платформа провела исследование на выборке их почти 300 тыс. блогеров со всей России, сотрудничающих с Perfluence. Из них примерно 140 тыс. имеют аккаунты в Instagram, 100 тыс. — в TikTok, 35 тыс. — во «ВКонтакте», 7 тыс. — в Telegram, 6 тыс. — в YouTube.

С 15 февраля по 16 марта число публикаций в Instagram у людей из выборки снизилось в 2,5 раза (с 4109 публикаций в день до 1622). Доля присутствия блогеров в соцсети уменьшилось не более чем на 15%. При этом Instagram продолжили использовать 62,7% блогеров, а многие из них не заметили снижения охватов.

Согласно недавнему исследованию Brand Analytics, из‑за блокировки ряда соцсетей в России количество активных авторов больше всего увеличилось в Telegram — на 23%. Следом идут «ВКонтакте» (14%) и «Одноклассники» (6%).

*Facebook и Instagram принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на территории страны.