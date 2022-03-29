OBI возобновит работу российских магазинов

Немецкая сеть магазинов товаров для дома и сада OBI откроется в Москве и Петербурге в ближайшее время. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на директора по закупкам компании Максима Суравегина.

«OBI работает над устранением технического сбоя. Через несколько дней откроются магазины в Москве и Петербурге, в течение двух недель — все 27 гипермаркетов», — заявил он.

Суравегин также добавил, что заказы можно будет делать примерно через две недели.

С начала «военной операции» России на территории Украины множество западных компаний покинули российский рынок или приостановили деятельность в стране. Среди них IKEA, OBI, H&M, Uniqlo, McDonald’s, Netflix, Nike, Jysk, McDonald’s, Coca-Cola и PepsiCo. По данным Йельского университета, к 29 марта о своем уходе их России объявили более 450 компаний.