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Швейцарские СМИ: Россия конфисковала часы Audemars Piguet общей стоимостью в миллионы франков

Виктория Шанина
Сегодня в 12:45

Сотрудники ФСБ пришли с обысками в российскую штаб-квартиру швейцарского производителя люксовых часов ручной работы Audemars Piguet и конфисковали товар на «несколько миллионов франков». Об этом пишет швейцарская газета NZZ am Sonntag со ссылкой на служебную записку МИД Швейцарии членам комиссии парламента страны по внешней политике и три источника.

О конфискации часов Audemars Piguet также на своем ютьюб-канале сообщил Роджер Кеппель — один из членов комиссии по внешней политике швейцарского парламента, издатель журнала Die Weltwoche. По его словам, конфискация произошла 22 марта.

Российская сторона сослалась на «таможенные правонарушения». В МИД Швейцарии конфискацию называют «произвольной репрессивной мерой в ответ на санкции».

Как отмечает NZZ am Sonntag, обыски в Audemars Piguet прошли через несколько дней после того, как Швейцария ввела санкции против России, в том числе запретила экспорт автомобилей и предметов роскоши.

Штаб-квартира Audemars Piguet находится в Женеве. У компании есть два магазина в Москве, которые временно закрылись после начала «военной спецоперации».

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