перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
РКН проверит качество блокировки запрещенных ресурсов 12:22
ФАС заподозрила крупнейшего производителя сахара в намеренных действиях по повышению цен 12:10
В России запустят аналог Google Play под названием NashStore 11:41
Martin Sanchez/Unsplash
В России выявили 19 660 новых случаев COVID-19 11:12
Кабмин утвердил порядок отсрочки от службы в армии для IT-специалистов 10:34
IBU приостановил членство Союза биатлонистов России 10:21
В США предложили передать конфискованные российские активы на помощь Украине 9:33
Австралия вводит санкции против 39 россиян, которых подозревает в коррупции 9:21
Инфекционист Тимаков: ситуация с ковидом в России будет спокойной до осени 8:59
stevendiazphoto/Unsplash
Япония запретит экспорт предметов роскоши в Россию 5 апреля. В список добавили мотоциклы и ноутбуки 8:43
Фонд «Вера» лишился обеспечения на 10 млн рублей в год из‑за потери подписчиков 3:07
Картину Бэнкси продали за 106 тысяч долларов, чтобы помочь детской больнице в Киеве 2:21
Минтранс разработал законопроект о такси. В нем агрегаторам предлагают передавать данные ФСБ 1:50
Агентство Bloomberg приостанавливает деятельность на территории России и Беларуси 0:52
НАСА планирует высадку человека на Марс до 2040 года Вчера в 23:35
Пресс-материалы
В России запустили «Грустнограм». Он автоматически делает фото черно-белыми, добавляя грусти Вчера в 23:09
Минцифры рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов Вчера в 22:27
Суверенный фонд ОАЭ приостановит инвестиции в Россию Вчера в 22:10
Спектакли — номинанты «Золотой маски» покажут на большом экране Вчера в 21:13
На бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оформят протокол о дискредитации ВС РФ Вчера в 20:54
Отключить рекламу

ФАС заподозрила крупнейшего производителя сахара в намеренных действиях по повышению цен

Виктория Шанина
Сегодня в 12:10

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против крупнейшего производителя сахара «Продимекс». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в публикации ФАС, служба подозревает производителя «в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей», которая привела к повышению цен на сахар.

Предположительно, «Продимекс» нарушил часть 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Компании может грозить штраф в соответствии КоАП РФ.

Признаки нарушения антимонопольного законодательства выявили в ходе внеплановых антикартельных проверок.

«Анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией „Продимекс“ деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса», — говорится в сообщении.

Ранее ФАС возбудила против «Пятерочки» и «Магнита» дело о нарушении антимонопольного законодательства. В ходе проверки на их складах нашли большие запасы сахара, но они не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
День радио
Самый смешной капустник последних сезонов
премьеры
Один день из смерти Вадика Беляева
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить