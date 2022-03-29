ФАС заподозрила крупнейшего производителя сахара в намеренных действиях по повышению цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против крупнейшего производителя сахара «Продимекс». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в публикации ФАС, служба подозревает производителя «в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей», которая привела к повышению цен на сахар.

Предположительно, «Продимекс» нарушил часть 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Компании может грозить штраф в соответствии КоАП РФ.

Признаки нарушения антимонопольного законодательства выявили в ходе внеплановых антикартельных проверок.

«Анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией „Продимекс“ деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса», — говорится в сообщении.

Ранее ФАС возбудила против «Пятерочки» и «Магнита» дело о нарушении антимонопольного законодательства. В ходе проверки на их складах нашли большие запасы сахара, но они не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос.