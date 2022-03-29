В России выявили 19 660 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 19 660 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 1441 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 980. За ним следуют Воронежская, Свердловская, Иркутская, Ростовская области и Москва.