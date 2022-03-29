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В России выявили 19 660 новых случаев COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 11:12

За последние сутки в России выявили 19 660 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 1441 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 980. За ним следуют Воронежская, Свердловская, Иркутская, Ростовская области и Москва.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 803 503. За сутки умерли 339 человек, за все время — 368 025. Выздоровели 47 229 пациентов, за весь период — 16 737 206. Число госпитализаций за сутки составило 4932.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 483,8 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,6 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (29,8 млн), Франция (25 млн), Великобритания (21 млн) и Германия (20,4 млн).

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