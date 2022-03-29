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Кабмин утвердил порядок отсрочки от службы в армии для IT-специалистов

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:34

Правительство России утвердило правила предоставления отсрочки от службы в армии для IT-специалистов. Постановление подписал Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».

Отсрочку от армии смогут получить молодые люди до 27 лет при наличии высшего образования и опыта работы в IT-компаниях не менее одного года. Правила также распространяются на специалистов со стажем меньше одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до своего назначения на должность.

В документе сказано, что компании, которые хотят получить отсрочку для молодых специалистов, должны сформировать их список и отправить в Минцифры не позднее 1 мая.

«Постановлением также утвержден перечень вузовских специальностей и направлений подготовки, которые позволяют претендовать на отсрочку. В их числе математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение и другие — всего более 60 направлений», — отмечают в пресс-службе правительства.

Впервые льготы и отсрочки от армии для программистов и IT-компаний предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Тогда же Владимир Путин подписал указ о поддержке ускоренного развития российской IT-отрасли.

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