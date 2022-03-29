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IBU приостановил членство Союза биатлонистов России

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:21

Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство федераций из России и Беларуси из‑за ситуации на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение Исполнительного совета IBU было принято единогласно. Оно вступает в силу немедленно.

«IBU будет очень внимательно следить за развитием этой ситуации и пересмотрит это решение в случае изменения обстоятельств», — сказано в релизе.

Отмечается, что решение также будет рассмотрено Конгрессом IBU 15–16 сентября, если оно не будет отменено ранее.

26 февраля Международный союз биатлонистов разрешил российским и белорусским спортсменам выступать на Кубке мира как нейтральные атлеты. Однако спортсмены обеих стран отказались от участия в соревнованиях.

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