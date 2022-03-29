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Австралия вводит санкции против 39 россиян, которых подозревает в коррупции

Виктория Шанина
Сегодня в 9:21

Австралия вводит первый пакет автономных санкций против 39 россиян. Соответствующее заявление от главы австралийского МИД Марис Пейн опубликовано на сайте ведомства.

Пейн объявила о введении ограничений против российских граждан, «ответственных за коррупционные преступления, раскрытые Сергеем Магнитским», а также против тех, кто, по предположению австралийских властей, причастен к его смерти.

«Правительство [Австралии] почтит память Магнитского и всех, кто защищает верховенство закона, введя целенаправленные санкции и запреты в отношении 14 российских граждан, обвиняемых в коррупции, и еще 25 <…>, причастных к жестокому обращению с ним и к его смерти», — сказала Марис Пейн.

Лица из санкционного списка попадут под ряд экономических ограничений. Речь, в том числе, о заморозке активов и счетов, а также запрете на въезд в Австралию.

«Это гарантирует, что Австралия не станет безопасным убежищем для тех, кто уже столкнулся с [аналогичными] санкциями стран-единомышленников», — отметила министр.

С момента признания Владимиром Путиным независимости ЛДНР и начала «военной спецоперации» России на Украине Австралия уже четыре раза объявляла о введении санкций против страны. Сначала восьмерым членам Совета безопасности запретили въезжать на территорию Австралии, затем под финансовые санкции и запреты на поездки попали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин и глава МВД Владимир Колокольцев.

Позже ограничения были введены против 33 российских бизнесменов и их родственников. Спустя чуть больше недели — против президента Беларуси Александра Лукашенко и его родственников, а также 22 россиянин, которых австралийский МИД назвал «прокремлевскими пропагандистами».

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