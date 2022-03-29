Фонд «Вера» лишился обеспечения на 10 млн рублей в год из‑за потери подписчиков

Благотворительный фонд «Вера», помогающий российским хосписам, лишился 947 подписок. Из‑за этого организация в течение года недополучит более 10 млн рублей. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

По словам представителей фонда, они продолжают работу и делают все возможное, однако призывают желающих оформить регулярное пожертвование или хотя бы перечислить какую‑либо сумму на покупку необходимых товаров.

«Большинство наших благотворителей не могут сделать пожертвование из‑за сбоев в банковских переводах. Международные платежи не доступны, а платежные системы отклоняют переводы тех, кто пытается нам помочь», — пояснили в фонде.

Сотрудники «Веры» отметили, что утраченные 947 подписок позволяли им приобретать по шесть медицинских кроватей ежемесячно или обеспечивать лечебным питанием 12 детей.

На 896 тыс. рублей (столько жертвовали потерянные подписчики) фонд мог закупать 80 гастростом, или 256 трубок для аппаратов искусственной вентиляции легких, или 385 голосовых клапанов, или 56 тыс. катетеров.

«Мы часто слышим, „Мои 500 рублей ничего не изменят“. Но сейчас, когда этих подписок не стало, мы в очередной раз убедились, как много для нас значит каждая из них», — сказали в «Вере».

Представители фонда отметили, что им регулярно пишут родители неизлечимо больных детей. Они надеются на помощь и поддержку, зачастую не могут найти необходимые препараты и медицинское оборудование в аптеках.

«Если у вас есть карта российского банка и желание помогать, подпишитесь на регулярное пожертвование в фонд „Вера“. Сумма может быть совсем небольшой», — добавили благотворители.