Картину Бэнкси продали за 106 тысяч долларов, чтобы помочь детской больнице в Киеве

Картину британского уличного художника Бэнкси под названием «CND Soldiers» продали на аукционе за 81 тыс. фунтов стерлингов (около 106 тыс. долларов). Деньги от продажи пойдут на помощь детской больнице в Киеве, сообщил «Би-би-си».

Анонимный владелец решил продать антивоенное произведение искусства, созданное Бэнкси в 2005 году. На картине изображены два солдата, рисующие на стене символ кампании за ядерное разоружение.