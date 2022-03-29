Картину Бэнкси продали за 106 тысяч долларов, чтобы помочь детской больнице в Киеве

Картину британского уличного художника Бэнкси под названием «CND Soldiers» продали на аукционе за 81 тыс. фунтов стерлингов (около 106 тыс. долларов). Деньги от продажи пойдут на помощь детской больнице в Киеве, сообщил «Би-би-си».
Анонимный владелец решил продать антивоенное произведение искусства, созданное Бэнкси в 2005 году. На картине изображены два солдата, рисующие на стене символ кампании за ядерное разоружение.
Работу продали на онлайн-аукционе. Собранные средства направят крупнейшей детской больнице Украины «Охматдет» — там до «спецоперации» лечили тяжелобольных детей. Сейчас медики помогают всем, кто пострадал от военных действий.
Начальная цена на «CND Soldiers» составляла 20 тыс. фунтов стерлингов, однако ставки быстро выросли, отметили представители аукциона. По их словам, вырученные от продажи картины деньги «будут иметь огромное значение для жизни персонала, детей и их семей в ближайшие недели».