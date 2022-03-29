Минтранс разработал законопроект о такси. В нем агрегаторам предлагают передавать данные ФСБ

Министерство транспорта разработало новый проект закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси». В нем агрегаторам такси предлагают в режиме онлайн передавать данные ФСБ. Об этом сообщил «РБК».

Минтранс считает, что службы заказа такси обязаны предоставлять «автоматизированный удаленный доступ» к своих информационным системам и данным, «используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов».

Какую именно информацию необходимо предоставлять ФСБ, в документе не уточняется. Помимо ФСБ, данные агрегаторов, по мнению авторов законопроекта, должна получать Региональная навигационно-информационная система (РНИС). Она в том числе получит информацию о водителях и местоположении их автомобилей.

По словам источника «РБК», законопроект с содержащимися в нем требованиями к компаниям такси согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.

Законопроект также предполагает введение минимального тарифа на перевозку, ограничение числа легковых такси для каждого региона, обязательную установку устройств контроля за вниманием водителя.

Кроме того, авторы документа призывают ввести ответственность агрегаторов за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира в случае, если у водителя не было разрешения на работу или оно было аннулировано.

Также в законопроекте содержится предложение об обязательном открытии представительств агрегаторов в регионах, необходимости договоров с самозанятыми и создании региональных реестров перевозчиков.