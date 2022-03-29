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Агентство Bloomberg приостанавливает деятельность на территории России и Беларуси

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:52

Агентство Bloomberg приостанавливает деятельность на территории России и Беларуси из‑за «спецоперации» на территории Украины. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Bloomberg прервет все операции на территории двух стран, в связи с чем пользователи «не смогут получить доступ ни к одному из финансовых продуктов Bloomberg, включая терминал, лицензию на данные, ленту данных и электронные торговые платформы».

Российские облигакции будут удалены из индексов с фиксированным доходом в конце марта. А российские акции уже удалены из глобальных фондовых индексов Bloomberg с 9 марта.

При этом сайт Bloomberg.com продолжит работать, на его работу приостановка деятельности не повлияет.

С 4 марта Bloomberg уже приостановил работу своих журналистов на территории России после того, как «президент Владимир Путин подписал закон, который криминализирует независимую журналистику в стране».

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