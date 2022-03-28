Суверенный фонд ОАЭ приостановит инвестиции в Россию

Суверенный фонд ОАЭ Mudabala приостановит инвестиции в Россию. Об этом заявил его гендиректор Халдун аль-Мубарак, пишет Reuters.

«Очевидно, что в таких условиях мы должны приостановить инвестиции на этом рынке, в России», — сказал аль-Мубарак. Он уточнил, что в страну направлено менее 1% инвестиций фонда.

В 2013 году Mubadala договорилась с Российским фондом прямых инвестиций о создании совместного фонда с 2 млрд долларов под управлением. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что на 2020-й год они вместе вложили 2,3 млрд долларов в более чем 50 проектов.

В частности, РФПИ и Mudabala вкладывали деньги в онлайн-кинотеатр ivi, покупали 49% акций компании «Газпромнефть-Восток», отдельно Mudabala приобрел такой же процент акций петербургского торгового центра «Галерея». А вместе с РФПИ арабский фонд инвестировал в логистическую компанию PLT, которая в пятерке крупнейших владельцев складов в России, и в строительство проекта «Ростех-Сити», включающего новую штаб-квартиру одноименной госкорпорации.